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Дюплантис — о новом рекорде: я пока не осознал, насколько фантастическим был этот момент

Дюплантис — о новом рекорде: я пока не осознал, насколько фантастическим был этот момент
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Двукратный олимпийский чемпион шведский шестовик Арман Дюплантис прокомментировал установление нового мирового рекорда (6,25 м) в финале Олимпиады-2024.

«Я пока не осознал, насколько фантастическим был этот момент. Такие вещи кажутся нереальными, это выход за пределы моего тела.

Что я могу сказать? Я только что побил мировой рекорд на Олимпиаде – главном событии в прыжках с шестом из всех возможных. С детства моей самой заветной мечтой было побить мировой рекорд на Олимпиаде, и мне удалось сделать это перед самой невероятной публикой из всех, перед которыми я когда-либо выступал. Я старался собраться с мыслями, насколько это было возможно. Толпа сходила с ума. Было так громко, словно это матч в американском футболе», – приводит слова Дюплантиса World Athletics.

Ранее стало известно, что Арман Дюплантис отказался от проживания в Олимпийской деревне Парижа.

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