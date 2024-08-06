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В Париже отменили тренировки по плаванию на открытой воде из-за загрязнения Сены

В Париже отменили тренировки по плаванию на открытой воде из-за загрязнения Сены
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В Париже отменили тренировки по плаванию на открытой воде из-за того, что показатели чистой воды Сены вновь не в норме.

«После ежедневного совещания по ситуации сегодня утром было решено, что ознакомительная сессия, которая должна была состояться 6 августа, отменяется», – приводит заявление организаторов «Франс Пресс».

Ранее мэр Парижа объявляла, что теперь, когда Сена очистилась, жизнь парижан изменится, ведь Франция будет составлять серьёзную конкуренцию другим странам для проведения крупных соревнований. Отметим, что показатели чистоты Сены пришли в норму только утром в день стартов на открытой воде.

Сена является одной из самых грязных рек в Европе из-за большого количества сточных вод, которые попадают в реку, и дождливого климата.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

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