Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Морозит». Российская каноистка рассказала об условиях проживания на Олимпиаде-2024

«Морозит». Российская каноистка рассказала об условиях проживания на Олимпиаде-2024
Олеся Ромасенко
Аудио-версия:
Комментарии

Российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала об условиях проживания на Олимпиаде-2024.

— Как вы прибыли, где живёте?

— Живём в деревне, она разделена на две части, мы живём на острове, в таунхаусах. Комнаты у нас хорошие, проживание нормальное, всё хорошо. Питание очень нравится, большое разнообразие. Сейчас была пасмурная погода, не жарко. В комнатах есть переносные кондиционеры, но я им ещё ни разу не пользовалась. Перелёт был отличный, долетели без задержек через Стамбул. Ночной перелёт был тяжёлый.

— Лодки прибыли?

— Лодки были уже в Европе, наша федерация всё заранее продумала, проблем с доставкой лодок не было.

— Как добираться до места соревнований, шаттлы, говорят, душные, жаркие?

— У нас наоборот, морозит всё время. Я второй день забываю кофту взять. Кондиционер хорошо работает. А так обычный автобус, нормальный, — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Титулованная Юи Сусаки неожиданно проиграла на старте Олимпиады-2024 сопернице из Индии
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android