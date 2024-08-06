«Морозит». Российская каноистка рассказала об условиях проживания на Олимпиаде-2024

Российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала об условиях проживания на Олимпиаде-2024.

— Как вы прибыли, где живёте?

— Живём в деревне, она разделена на две части, мы живём на острове, в таунхаусах. Комнаты у нас хорошие, проживание нормальное, всё хорошо. Питание очень нравится, большое разнообразие. Сейчас была пасмурная погода, не жарко. В комнатах есть переносные кондиционеры, но я им ещё ни разу не пользовалась. Перелёт был отличный, долетели без задержек через Стамбул. Ночной перелёт был тяжёлый.

— Лодки прибыли?

— Лодки были уже в Европе, наша федерация всё заранее продумала, проблем с доставкой лодок не было.

— Как добираться до места соревнований, шаттлы, говорят, душные, жаркие?

— У нас наоборот, морозит всё время. Я второй день забываю кофту взять. Кондиционер хорошо работает. А так обычный автобус, нормальный, — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.