Ромасенко: у Коровашкова и Петрова хорошие шансы на победу в Париже

Российская каноистка, спортсменка сборной России по гребле на каноэ Олеся Ромасенко оценила шансы соотечественников Алексея Коровашкова и Захара Петрова на победу на Олимпиаде в Париже.

— Вы здесь уже выступали раньше?

— Я здесь первый раз, Захар, наверное, тоже. У Алексея практика большая, может, он и был во Франции.

— Они гребут с одной стороны, это частый прецедент в гребле вообще?

— Нет, нечастый. У нас в основном женщины так гребут, потому что у нас меньше гребчих, чем у мужчин. И когда встаёт вопрос, сильный или слабый, мы выбираем в пользу сильного. Часто с одной стороны первый сильный, второй сильный с той же стороны. Когда приоритет, выбирают сторону сильного, а не сторону симметрии.

— В таком состоянии можно выигрывать?

— Думаю, у ребят есть хороший шанс выиграть, — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.