«Люди находят в рыбе червей». Британский пловец раскритиковал качество еды в Париже

Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира британский пловец Адам Пити заявил, что качество еды в олимпийском Париже оставляет желать лучшего. Он сообщил, что некоторые нашли червей в рыбах.

«Мне нравится рыба, но люди находят в ней червей. В Токио и Рио еда была потрясающей, но не в этот раз. Нет нужного количества белковых продуктов, есть длинные очереди. Еду приходится ждать 30 минут.

Я хочу мясо. Мне нужно мясо для выступления. И именно этим я и питаюсь дома. Так почему я этому должен изменять? Здесь собрались лучшие в мире спортсмены, а их кормят не самыми качественными продуктами», — сказал Пити в интервью Inews.

На Олимпиаде-2024 29-летний Пити завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом. После этого он сдал положительный тест на COVID-19. В составе сборной Великобритании Пити принял участие в комбинированной эстафете 4х100 м, заняв пятое место в квалификации, но не вошёл в национальную команду в миксте.