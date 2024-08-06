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Стала известна сумма без налога, которую получат французские атлеты за медали ОИ-2024

Стала известна сумма без налога, которую получат французские атлеты за медали ОИ-2024
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Стало известно, сколько получат французские спортсмены за призовые и победные места на Олимпийских играх в Париже после вычета налогов. Об этом сообщает RMC Sport.

Французские медалисты Олимпийских и Паралимпийских игр получат € 80 тыс. за золотую медаль, € 40 тыс. за серебряную медаль и € 20 тыс. за бронзовую медаль. Отметим, что награды суммируются и за каждую новую медаль будет новая выплата для спортсмена.

Так пловец Леон Маршан, заработавший пять медалей — четыре золотые и одну бронзовую, может претендовать на премию в размере € 340 тыс. Сейчас премии, предоставленные медалистам, уже составили более € 6 млн.

Имея 48 медалей за пять дней до окончания Олимпийских игр — 2024, Франция уже побила пекинский рекорд.

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