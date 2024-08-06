Наездник из Германии завоевал золото индивидуального первенства на ОИ-2024
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Наездник из Германии Кристисан Кукук стал победителем индивидуального первенства по конкуру. Он пришёл на финиш без единого штрафа.
Олимпиада 2024. Конный спорт
Конкур. Индивидуальное первенство. Финал
06 августа 2024, вторник. 10:55 МСК
Окончено
1
Кристиан Кукук
Германия
O
2
Стив Герда
Швейцария
O
3
Майкел ван дер Флютен
Нидерланды
O
Второе место осталось за швейцарцем Стивом Гердой, третье — за представителем Нидерландов Майкелом ван дер Флютеном. Эти спортсмены также добрались до финишной прямой без штрафных очков.
Отметим, что на Олимпийских играх 2020 года 34-летний Кукук также принимал участие в этой дисциплине, но ничего не смог завоевать.
Среди российских спортсменов никто не участвовал в дисциплинах конного спорта. Всего от России представлены 15 спортсменов.
Конный спорт, индивидуальный конкур, мужчины, ОИ-2024:
1. Кристиан Кукук (Германия).
2. Стив Герда (Швейцария).
3. Майкел ван дер Флютен (Нидерланды).
Комментарии
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