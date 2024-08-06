Наездник из Германии завоевал золото индивидуального первенства на ОИ-2024

Наездник из Германии Кристисан Кукук стал победителем индивидуального первенства по конкуру. Он пришёл на финиш без единого штрафа.

Второе место осталось за швейцарцем Стивом Гердой, третье — за представителем Нидерландов Майкелом ван дер Флютеном. Эти спортсмены также добрались до финишной прямой без штрафных очков.

Отметим, что на Олимпийских играх 2020 года 34-летний Кукук также принимал участие в этой дисциплине, но ничего не смог завоевать.

Среди российских спортсменов никто не участвовал в дисциплинах конного спорта. Всего от России представлены 15 спортсменов.

Конный спорт, индивидуальный конкур, мужчины, ОИ-2024:

1. Кристиан Кукук (Германия).

2. Стив Герда (Швейцария).

3. Майкел ван дер Флютен (Нидерланды).