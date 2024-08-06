Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Илон Маск выложил мем со всем известным на Олимпиаде 2024 турецким стрелком

Илон Маск выложил мем со всем известным на Олимпиаде 2024 турецким стрелком
Аудио-версия:
Комментарии

Основатель Tesla и SpaceX, владелец социальной сети X (ранее Twitter) миллиардер Илон Маск выложил в свой аккаунт в соцсетях мем с набравшим популярность турецким спортсменом-стрелком Юсуфом Дикечем.

На кадрах Дикеч во всё той же непринуждённой позе держит в руках холодное оружие, а уже затем испивает напиток.

Фото: из личного архива Илона Маска

Фото: из личного архива Илона Маска

Фото: из личного архива Илона Маска

Напомним, 51-летний стрелок из Турции Юсуф Дикеч неожиданно стал популярен в социальных сетях после выступления на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция), где завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в смешанных парах. Во время поединков бывший военный Юсуф не пользовался специальной экипировкой — линзами для улучшения точности и наушниками. Пользователям сети Интернет понравилось нетипичное отношение Дикеча к соревнованиям.

Материалы по теме
Дюплантис — о новом рекорде: я пока не осознал, насколько фантастическим был этот момент
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android