Илон Маск выложил мем со всем известным на Олимпиаде 2024 турецким стрелком

Основатель Tesla и SpaceX, владелец социальной сети X (ранее Twitter) миллиардер Илон Маск выложил в свой аккаунт в соцсетях мем с набравшим популярность турецким спортсменом-стрелком Юсуфом Дикечем.

На кадрах Дикеч во всё той же непринуждённой позе держит в руках холодное оружие, а уже затем испивает напиток.

Фото: из личного архива Илона Маска

Фото: из личного архива Илона Маска

Фото: из личного архива Илона Маска

Напомним, 51-летний стрелок из Турции Юсуф Дикеч неожиданно стал популярен в социальных сетях после выступления на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция), где завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в смешанных парах. Во время поединков бывший военный Юсуф не пользовался специальной экипировкой — линзами для улучшения точности и наушниками. Пользователям сети Интернет понравилось нетипичное отношение Дикеча к соревнованиям.