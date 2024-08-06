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«Америка, я говорил тебе!» Лайлз — о завоевании олимпийского золота в беге

Спринтер из США Ноа Лайлз прокомментировал победу на дистанции 100 м в финале Олимпиады-2024 в своём аккаунте в соцсетях.

«Америка, я говорил тебе!» — написал Лайлз в социальных сетях.

Напомним, судьбу золотой медали на дистанции 100 м решили пять тысячных секунды. Олимпийским чемпионом впервые в карьере стал шестикратный чемпион мира Ноа Лайлз. Он показал результат 9,79, установив личный рекорд. Серебряную медаль завоевал ямайский легкоатлет Кишане Томпсон. Он показал аналогичный результат — 9,79. Фотофиниш определил итоговое преимущество Лайлза в пять тысячных секунды.

Ранее на дистанции 100 м у женщин олимпийской чемпионкой неожиданно стала Жюльен Альфред из Сент-Люсии с результатом 10,72. Американка Ша'Карри Ричардсон, считавшаяся главным фаворитом гонки, завоевала серебряную медаль.