Бразильянки вышли в полуфинал ОИ по волейболу, обыграв Доминикану

Сегодня, 6 августа, завершился матч четвертьфинала Олимпийских игр по волейболу среди женских сборных Бразилии и Доминиканской Республики. Итоговый счёт встречи – 3:0 (25:22, 25:13, 25:17) в пользу бразильянок.

В полуфинале команду ждёт встреча со сборной Польши или США. Сборная США является чемпионом Олимпийских игр – 2021 по женскому волейболу, они обыграли именно сборную Бразилии в прошлом финале. Бразильская сборная забрала серебро Олимпиады.

Ранее завершилась встреча между волейболистками Турции и Китая, в которой турецкая сборная оказалась сильнее и сразится теперь в полуфинале против Сербии или Италии. Оба матча полуфинала пройдут 8 августа.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.