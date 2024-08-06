Бразильянки вышли в полуфинал ОИ по волейболу, обыграв Доминикану
Поделиться
Сегодня, 6 августа, завершился матч четвертьфинала Олимпийских игр по волейболу среди женских сборных Бразилии и Доминиканской Республики. Итоговый счёт встречи – 3:0 (25:22, 25:13, 25:17) в пользу бразильянок.
Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 14:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Доминиканская Республика
Бразилия: Коста, Дуарте, Карнейро, де Менезес, Монтибеллер, Ратцке, Гимараес, Соуза, Араужо, да Силва, Бергманн, Сантос
Доминиканская Республика: Ариас, Кастильо, Родригес, Марте, Тапия, Гонсалес, Гильен, Пенья, Де Ла Крус, Мартинес, Мартинес, Гонсалес
В полуфинале команду ждёт встреча со сборной Польши или США. Сборная США является чемпионом Олимпийских игр – 2021 по женскому волейболу, они обыграли именно сборную Бразилии в прошлом финале. Бразильская сборная забрала серебро Олимпиады.
Ранее завершилась встреча между волейболистками Турции и Китая, в которой турецкая сборная оказалась сильнее и сразится теперь в полуфинале против Сербии или Италии. Оба матча полуфинала пройдут 8 августа.
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.
Комментарии
- 6 августа 2024
-
16:11
-
15:49
-
15:36
-
15:35
-
15:30
-
15:21
-
15:15
-
14:50
-
14:45
-
14:39
-
14:30
-
14:26
-
14:06
-
13:50
-
13:45
-
13:33
-
13:32
-
13:25
-
13:18
-
13:15
-
13:05
-
13:02
-
12:52
-
12:45
-
12:44
-
12:40
-
12:31
-
12:19
-
12:02
-
11:55
-
11:45
-
11:40
-
11:32
-
11:19
-
11:13