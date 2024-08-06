Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Бразилия — Доминикана — результата матча 6 августа 2024 года, счёт 3:0, волейбол, Олимпиада в Париже 2024

Бразильянки вышли в полуфинал ОИ по волейболу, обыграв Доминикану
Комментарии

Сегодня, 6 августа, завершился матч четвертьфинала Олимпийских игр по волейболу среди женских сборных Бразилии и Доминиканской Республики. Итоговый счёт встречи – 3:0 (25:22, 25:13, 25:17) в пользу бразильянок.

Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 14:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Доминиканская Республика
Бразилия: Коста, Дуарте, Карнейро, де Менезес, Монтибеллер, Ратцке, Гимараес, Соуза, Араужо, да Силва, Бергманн, Сантос
Доминиканская Республика: Ариас, Кастильо, Родригес, Марте, Тапия, Гонсалес, Гильен, Пенья, Де Ла Крус, Мартинес, Мартинес, Гонсалес

В полуфинале команду ждёт встреча со сборной Польши или США. Сборная США является чемпионом Олимпийских игр – 2021 по женскому волейболу, они обыграли именно сборную Бразилии в прошлом финале. Бразильская сборная забрала серебро Олимпиады.

Ранее завершилась встреча между волейболистками Турции и Китая, в которой турецкая сборная оказалась сильнее и сразится теперь в полуфинале против Сербии или Италии. Оба матча полуфинала пройдут 8 августа.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android