Сборная Франции вышла в полуфинал ОИ по гандболу, обыграв Германию
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Сегодня, 6 августа, завершился матч 1/4 финала между женскими сборными Франции и Германии. Итоговый счёт встречи — 26:23 (13:10, 13:13) в пользу француженок.
Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 14:30 МСК
Франция
Окончен
26 : 23
Германия
Отметим, что сборная Франции по гандболу среди женщин является чемпионами Олимпийских игр 2021 года. В финале они сыграли тогда со сборной России и одержали победу.
Теперь в полуфинале волейболистки встретятся со сборной Венгрии или Швеции. Ранее определился первый полуфиналист другой пары, им стала сборная Дании, обыгравшая сборную Нидерландов.
В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов.
Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).
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