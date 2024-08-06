Сборная Франции вышла в полуфинал ОИ по гандболу, обыграв Германию

Сегодня, 6 августа, завершился матч 1/4 финала между женскими сборными Франции и Германии. Итоговый счёт встречи — 26:23 (13:10, 13:13) в пользу француженок.

Отметим, что сборная Франции по гандболу среди женщин является чемпионами Олимпийских игр 2021 года. В финале они сыграли тогда со сборной России и одержали победу.

Теперь в полуфинале волейболистки встретятся со сборной Венгрии или Швеции. Ранее определился первый полуфиналист другой пары, им стала сборная Дании, обыгравшая сборную Нидерландов.

В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов.

Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).