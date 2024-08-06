Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Франция — Германия — результат матча 6 августа 2024 года, счёт 26:23, гандбол, Олимпиада в Париже 2024

Сборная Франции вышла в полуфинал ОИ по гандболу, обыграв Германию
Комментарии

Сегодня, 6 августа, завершился матч 1/4 финала между женскими сборными Франции и Германии. Итоговый счёт встречи — 26:23 (13:10, 13:13) в пользу француженок.

Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 14:30 МСК
Франция
Окончен
26 : 23
Германия

Отметим, что сборная Франции по гандболу среди женщин является чемпионами Олимпийских игр 2021 года. В финале они сыграли тогда со сборной России и одержали победу.

Теперь в полуфинале волейболистки встретятся со сборной Венгрии или Швеции. Ранее определился первый полуфиналист другой пары, им стала сборная Дании, обыгравшая сборную Нидерландов.

В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов.

Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android