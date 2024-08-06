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Премьер Румынии не поедет на закрытие Олимпиады из-за лишения медали гимнастки Барбосу

Премьер Румынии не поедет на закрытие Олимпиады из-за лишения медали гимнастки Барбосу
Марсель Чолаку
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Румынский премьер-министр Марсель Чолаку объявил о бойкоте церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) из-за пересмотра результатов в спортивной гимнастике. Накануне, 5 августа, в финале вольных упражнений румынка Ана-Мария Барбосу заняла третье место. Но после пересмотра оценок американки Джордан Чайлз опустилась на четвёртую позицию.

Политик рассказал о своей позиции в социальных сетях. Таким образом он выразил протест против вопиющей несправедливости в отношении некоторых румын, которые доказали свою состоятельность. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на соцсети Чолаку.

Напомним, бразильская гимнастка Ребека Андраде завоевала золотую медаль в финале вольных упражнений на Олимпиаде-2024, набрав 14,166 балла. Американская гимнастка семикратная олимпийская чемпионка Симона Байлз стала второй (14,133), проиграв сопернице 0,033 балла. После протеста бронзовая награда досталась другой американской спортсменке Джордан Чайлз (13,766).

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