Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Американского тренера отстранили от Олимпиады из-за обвинения в сексуальном насилии

Американского тренера отстранили от Олимпиады из-за обвинения в сексуальном насилии
Аудио-версия:
Комментарии

Американского тренера по лёгкой атлетике Рана Рейдера отстранили от работы на Олимпийских играх в Париже. Журналист Девин Эру заявил, что в скором времени аккредитация тренера будет отозвана в связи с многочисленными обвинениями тренера в сексуальном насилии.

«В воскресенье мы получили новую информацию об уместности аккредитации мистера Рейдера в канадской делегации на Играх в Париже. В ходе обсуждения с Athletics Canada было решено, что его аккредитация будет отозвана», — заявил Эру в соцсети X (ранее Twitter).

Рейдер является личным тренером канадского легкоатлета Андре Де Грасса и итальянца Марселя Джейкобса. Федерация лёгкой атлетики США сообщила, что за последнее время по крайней мере три спортсменки в штате Флорида (США) выдвинули обвинения в сторону Рейдера.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android