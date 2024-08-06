«Всё ещё пытаюсь во всём разобраться». Ига Свёнтек подвела итоги Олимпиады в Париже

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек подвела итоги Олимпиады в Париже, где проиграла в полуфинале одиночного разряда и завоевала бронзовую медаль.

«После пары дней я готова подвести итоги этой главы… Счастье, грусть, разочарование, удовлетворение, желание сделать больше, гордость – и так много других эмоций, мыслей… Я всё ещё пытаюсь во всём разобраться, но уже чувствую, насколько это был ценный опыт. Может быть, в будущем я посмотрю на эти две недели под другим углом, но я уже многое вижу.

Во-первых, вижу, какого прогресса я добилась по сравнению с Токио-2021. И вижу, сколько я могу сделать, сколько у меня возможностей стать лучше как игрок и как человек, однако важнее всего полученный опыт. Это был особенный момент, который не стал бы возможен без моей команды и семьи. Спасибо за всё, что вы для меня сделали», — написала Свёнтек на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 23-летняя Свёнтек в текущем сезоне завоевала пять титулов в одиночном разряде, в том числе и один из турниров «Большого шлема» — Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос» — 2024.