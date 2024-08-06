Игрок НФЛ раскритиковал Байлз за то, что та поклонилась сопернице во время награждения

Игрок Национальной футбольной лиги Марлон Хамфри раскритиковал легендарную американскую гимнастку Симону Байлз, которая поклонилась своей сопернице Ребеке Андраде после того, как она завоевала золотую медаль в вольных упражнениях, оставив Байлз на втором месте.

«Это просто отвратительно», — написал Хамфри под постом с момента награждения в соцсети Х, где гимнастки кланяются победительнице.

Третьей в тех соревнованиях стала ещё одна американка — Джордан Чайлз. Они вместе с Байлз поклонились бразильянке, которая поднималась на пьедестал почёта.

Отметим, что, завоевав эту медаль, Андраде стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр, ранее она забирала золото и в Токио. Всего у неё в активе шесть медалей Олимпийских игр.