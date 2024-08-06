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Игрок НФЛ раскритиковал Байлз за то, что та поклонилась сопернице во время награждения

Игрок НФЛ раскритиковал Байлз за то, что та поклонилась сопернице во время награждения
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Игрок Национальной футбольной лиги Марлон Хамфри раскритиковал легендарную американскую гимнастку Симону Байлз, которая поклонилась своей сопернице Ребеке Андраде после того, как она завоевала золотую медаль в вольных упражнениях, оставив Байлз на втором месте.

«Это просто отвратительно», — написал Хамфри под постом с момента награждения в соцсети Х, где гимнастки кланяются победительнице.

Третьей в тех соревнованиях стала ещё одна американка — Джордан Чайлз. Они вместе с Байлз поклонились бразильянке, которая поднималась на пьедестал почёта.

Отметим, что, завоевав эту медаль, Андраде стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр, ранее она забирала золото и в Токио. Всего у неё в активе шесть медалей Олимпийских игр.

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