Пловчиха Горбенко из-за ужина пропустила финальный заплыв Олимпиады

Израильская пловчиха Анастасия Горбенко пропустила финал Олимпийских игр — 2024 в Париже, отправившись на ужин, сообщает портал Ynet News.

Изначально представительница Израиля не отобралась в финал, оставшись первой запасной. Из-за снятия одной из участниц Горбенко стала восьмой финалисткой. Однако спортсменка была проинформирована за 25 минут до старта соревнований за золото Олимпиады. В тот момент она отправлялась на ужин.

Представители команды спортсменки из Израиля заверили, что Горбенко не нужно оставлять экипировку в комнате ожидания арены, несмотря на то что пловчиха узнавала об этом.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 26 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.