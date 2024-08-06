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Чемпионка Токио-2020 Хунчань Цюань завоевала золото ОИ-2024 в прыжках в воду с вышки 10 м

Чемпионка Токио-2020 Хунчань Цюань завоевала золото ОИ-2024 в прыжках в воду с вышки 10 м
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В Париже (Франция) завершились женские соревнования по прыжкам в воду с 10-метровой вышки в рамках Олимпийских игр – 2024. Их победительницей стала пятикратная чемпионка мира представительница Китая Хунчань Цюань, завоевавшая золото Токио-2020 в аналогичной дисциплине. Серебро досталось ещё одной китаянке Юйси Чэнь. Тройку призёров замкнула Ким Ми Ре из КНДР.

Олимпиада 2024. Прыжки в воду
Женщины. Вышка 10 м. Финал
06 августа 2024, вторник. 15:55 МСК
Окончено
1
Хунчань Цюань
Китай
425.60
2
Юйси Чэнь
Китай
420.70
3
Ким Ми Ре
КНДР
372.10

Прыжки в воду. Олимпийские игры — 2024, Париж. Женщины. Вышка, 10 м. Финал:

1. Хунчань Цюань (Китай) — 425,60 балла.
2. Юйси Чэнь (Китай) — 420,70.
3. Ким Ми Ре (КНДР) — 372,10.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Сборная Китая благодаря наградам Хунчань Цюань и Юйси Чэнь упрочила своё преимущество над США в медальном зачёте Игр.

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