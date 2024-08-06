Чемпионка Токио-2020 Хунчань Цюань завоевала золото ОИ-2024 в прыжках в воду с вышки 10 м

В Париже (Франция) завершились женские соревнования по прыжкам в воду с 10-метровой вышки в рамках Олимпийских игр – 2024. Их победительницей стала пятикратная чемпионка мира представительница Китая Хунчань Цюань, завоевавшая золото Токио-2020 в аналогичной дисциплине. Серебро досталось ещё одной китаянке Юйси Чэнь. Тройку призёров замкнула Ким Ми Ре из КНДР.

Прыжки в воду. Олимпийские игры — 2024, Париж. Женщины. Вышка, 10 м. Финал:

1. Хунчань Цюань (Китай) — 425,60 балла.

2. Юйси Чэнь (Китай) — 420,70.

3. Ким Ми Ре (КНДР) — 372,10.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Сборная Китая благодаря наградам Хунчань Цюань и Юйси Чэнь упрочила своё преимущество над США в медальном зачёте Игр.