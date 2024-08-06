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На Олимпиаде-2024 в Париже выступила 11-летняя спортсменка из Китая

На Олимпиаде-2024 в Париже выступила 11-летняя спортсменка из Китая
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Сегодня, 6 августа, на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) выступила 11-летняя скейтбордистка из Китая Чжэн Хаохао. Она стала самой молодой в истории представительницей Китая на Играх.

Чжэн Хаохао выступает в дисциплине «парк». В Париже ей не удалось преодолеть квалификационный раунд. Её лучшая попытка была оценена судьями в 63,19 балла. Это 18-й результат из 22 участниц. В финал Олимпиады-2024 пробились восемь скейтбордисток. Они поборются за медали уже сегодня.

Олимпиада 2024. Скейтбординг
Женщины. Парк. Предварительные заезды
06 августа 2024, вторник. 13:30 МСК
Окончено
1
Кокона Хираки
Япония
88.07 Q
2
Брайс Веттштейн
США
85.65 Q
3
Хинано Кусаки
Япония
85.11 Q

Скейтбординг. Олимпиада-2024, Париж. Парк. Женщины. Состав финала:

  1. Кокона Хираки (Япония);
  2. Брайс Веттштейн (США);
  3. Хинано Кусаки (Япония);
  4. Скай Браун (Великобритания);
  5. Хейли Сирвио (Финляндия);
  6. Ариса Трю (Австралия);
  7. Найя Ласо (Испания);
  8. Дора Варелла (Бразилия).
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