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«Люблю тебя, бро!» Ноа Лайлз ворвался на интервью Дюплантиса после триумфа на ОИ-2024

«Люблю тебя, бро!» Ноа Лайлз ворвался на интервью Дюплантиса после триумфа на ОИ-2024
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Олимпийский чемпион 2024 года в беге на 100 м американец Ноа Лайлз ворвался на интервью шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса, которое он давал после того, как выиграл Олимпиаду-2024 с мировым рекордом.

«Бро! Бро! Я люблю тебя, чувак, ты потрясающий! Ты знаешь, что я впервые увидел своими глазами, как ты делаешь это?» — сказал Лайлз, обнимая и искренне поздравляя шведа.

Фото: видео Eurosport

Фото: видео Eurosport

Фото: видео Eurosport

Вчера, 5 августа, Дюплантис выиграл соревнования в прыжках с шестом у мужчин на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Для 24-летнего Дюплантиса это второе золото Игр, первое он завоевал в Токио-2020, взяв высоту 6,02 м. В Париже Арману хватило 6,00 м. После чего швед с первой же попытки прыгнул на 6,10 м, тем самым установив новый олимпийский рекорд. Позднее Дюплантису с третьей попытки покорилась высота в 6,25 м (новый мировой рекорд).

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