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Премьер Румынии сообщил, что будет бойкотировать церемонию закрытия Олимпиады в Париже

Премьер Румынии сообщил, что будет бойкотировать церемонию закрытия Олимпиады в Париже
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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил, что будет бойкотировать церемонию закрытия Олимпийских игр в Париже после инцидента с американской гимнасткой, сместившей румынку с пьедестала.

«Я принял решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже после скандальной ситуации в гимнастике. С румынскими спортсменками обошлись абсолютно непорядочно. Отнимать медаль, завоёванную честным трудом, на основе протеста, которого не понимают ни тренеры, ни ведущие технические специалисты, совершенно недопустимо», — написал Чолаку на своей странице в социальных сетях.

Напомним, во время соревнований по спортивной гимнастике произошёл неприятный инцидент. Судьи пересмотрели оценку американки Джордан Чайлз по вольным упражнениям и выставили балл выше, что позволило ей подняться с пятого места на третье и сдвинуть румынку Ану Барбосу с пьедестала почёта, забрав у неё бронзу.

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