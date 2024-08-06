НОК Румынии попросил МОК пересмотреть результаты соревнований по спортивной гимнастике

Национальный олимпийский комитет (НОК) Румынии и Румынская федерация гимнастики обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) и Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью пересмотреть результаты соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже, сообщает румынский портал ProSport.

«Со всем уважением к олимпийским ценностям НОК Румынии направил обращение, в котором просит поручить лицам, принимающим решения, провести повторный анализ оценок Сабрины Манеки-Войни в финале соревнований в вольных упражнениях. Способ оценки начисленных баллов и отказ представить в полном объёме причины отклонения апелляции наносит серьёзный ущерб не только имиджу международной гимнастики, но и влияет на спортсменку, даже ставя под угрозу её психическое здоровье. Манека-Войня была наказана снятием 0,1 балла за заступ, но видео и фото это опровергают», — сообщается в заявлении.

Напомним, во время соревнований по спортивной гимнастике произошёл неприятный инцидент. Судьи пересмотрели оценку американки Джордан Чайлз по вольным упражнениям и выставили балл выше, что позволило ей подняться с пятого места на третье и сдвинуть румынку Ану Барбосу с пьедестала почёта, забрав у неё бронзу.