Шестовику, сбившему планку гениталиями на ОИ-2024, предложили стать вебкам-моделью

Вице-президент одного из сайтов для взрослых Дэрин Паркер предложил сотрудничество французскому прыгуну с шестом Антони Аммирати, который прославился в социальных сетях благодаря неловкому моменту на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Напомним, во время квалификационных соревнований Аммирати совершал свою попытку на 5,70 м. Однако сначала он чуть задел планку коленями (она удержалась), а потом сбил её своими гениталиями. Видео с данным моментом стало вирусным.

«Как любитель подобных развлечений я бы мог предложить вам до $ 250 тыс. в обмен на 60-минутное шоу перед веб-камерой, в котором вы продемонстрируете свои достоинства. Без перекладины, конечно. Если бы это (распределение медалей) зависело от меня, я бы наградил вас за то, что видели все остальные, за ваш талант ниже пояса», — приводит слова Паркера TMZ Sports.