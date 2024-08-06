Гандболистки сборной Швеции в овертайме обыграли Венгрию в 1/4 финала ОИ-2024
Поделиться
Сегодня, 6 августа, продолжаются четвертьфинальные матчи гандбольного турнира в рамках Олимпийских игр — 2024. Гандболистки сборной Швеции в овертайме обыграли команду Венгрии. Встреча завершилась со счётом 36:32.
Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 18:30 МСК
Венгрия
Окончен
32 : 36
ОТ
Швеция
Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимали участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой.
Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.
Комментарии
- 6 августа 2024
-
20:34
-
20:32
-
20:30
-
20:05
-
19:53
-
19:38
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
19:24
-
19:04
-
18:50
-
18:38
-
18:36
-
18:35
-
17:43
-
17:37
-
17:32
-
17:14
-
17:13
-
16:54
-
16:43
-
16:43
-
16:29
-
16:11
-
15:49
-
15:36
-
15:35
-
15:30
-
15:21
-
15:15
-
14:50
-
14:45
-
14:39
-
14:30