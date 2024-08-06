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Гандболистки сборной Швеции в овертайме обыграли Венгрию в 1/4 финала ОИ-2024

Гандболистки сборной Швеции в овертайме обыграли Венгрию в 1/4 финала ОИ-2024
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Сегодня, 6 августа, продолжаются четвертьфинальные матчи гандбольного турнира в рамках Олимпийских игр — 2024. Гандболистки сборной Швеции в овертайме обыграли команду Венгрии. Встреча завершилась со счётом 36:32.

Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 18:30 МСК
Венгрия
Окончен
32 : 36
ОТ
Швеция

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимали участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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