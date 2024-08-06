У Армана Дюплантиса на утро после триумфа на ОИ сильно сел голос из-за ночной вечеринки

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис масштабно отметил свой триумф на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Он выиграл соревнования, обновив рекорд мира (6,25).

На следующий день Дюплантис давал интервью, в котором признался, что отмечал победу до шести утра. У спортсмена сильно сел голос, что было заметно в интервью. Видео с Арманом на следующий день после победы начало приобретать популярность в соцсетях.

«Это я решил, что мы будем праздновать до шести утра. Я виноват в этом сам. Но не жалею. Как я чувствовал себя утром? Было тяжеловато. С утра у меня вообще не было голоса, сейчас — чуть лучше. Никогда не буду вспоминать это безумие, но было потрясающе. Что есть, то есть. Это не тот момент, которым я горжусь, но неважно», — сказал Дюплантис в интервью.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport. Права на видео принадлежат Eurosport.