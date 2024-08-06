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Борцы из КНДР и Кыргызстана поделили бронзу ОИ-2024 в категории до 60 кг

Борцы из КНДР и Кыргызстана поделили бронзу ОИ-2024 в категории до 60 кг
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялись поединки за бронзовую медаль по греко-римской борьбе в категории до 60 кг. Третье место поделили представитель КНДР Ри Се Ун и кыргызстанский борец Жоламан Шаршенбеков.

Спортсмены оказались сильнее Мехди Мохсена Неджада из Ирана и Райбера Хосе Родригеса Ороско из Венесуэлы. Отметим, Шаршенбеков завоевал первую медаль для Кыргызстана на Олимпийских играх — 2024.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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