Велогонщики из Нидерландов стали чемпионами Олимпиады-2024 в командном спринте

На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся финал командного спринта по велоспорту. Спортсмены из Нидерландов с мировым рекордом (40,949) оказались быстрее велогонщиков из Великобритании (41,814). Бронзовые медали соревнований завоевала команда Австралии. В состязаниях за бронзу они одолели спортсменов из Франции.

Отметим, Нидерланды завоевали восьмую золотую медаль на Олимпийских играх — 2024. Команда располагается на девятом месте в медальном зачёте.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.