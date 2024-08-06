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Велогонщики из Нидерландов стали чемпионами Олимпиады-2024 в командном спринте

Велогонщики из Нидерландов стали чемпионами Олимпиады-2024 в командном спринте
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся финал командного спринта по велоспорту. Спортсмены из Нидерландов с мировым рекордом (40,949) оказались быстрее велогонщиков из Великобритании (41,814). Бронзовые медали соревнований завоевала команда Австралии. В состязаниях за бронзу они одолели спортсменов из Франции.

Олимпиада 2024. Велоспорт
Трек. Мужчины. Командный спринт. Финал
06 августа 2024, вторник. 21:10 МСК
Окончено
1
Нидерланды
2
Великобритания
Олимпиада 2024. Велоспорт
Трек. Мужчины. Командный спринт. За 3-е место
06 августа 2024, вторник. 21:05 МСК
Окончено
3
Австралия

Отметим, Нидерланды завоевали восьмую золотую медаль на Олимпийских играх — 2024. Команда располагается на девятом месте в медальном зачёте.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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Новости. Олимпиада 2024
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