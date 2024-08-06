Омари Джонс может принести США первую за 20 лет золотую медаль в боксе

Выступающий в весовой категории до 71 кг Омари Джонс из Орландо, штат Флорида, близок к тому, чтобы прервать 20-летнюю серию без побед сборной США на олимпийских боксёрских турнирах, тянущуюся ещё со времён Андре Уорда.

Омари Джонсу осталось выиграть два боя для завоевания золотой медали. Сегодня, 6 августа, Омари проведёт полуфинальный поединок с узбекистанцем Асадхуджей Муйдинхужаевым.

«Постоянно слышу, что теперь моя очередь, что я должен сделать свою работу. Не чувствую никакого давления. Это тот же ринг, на котором я дерусь уже много лет. Так что просто выхожу и делаю то, для чего я рождён», — приводит слова Джонса Boxingscene.

Ранее Джонс завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по боксу 2021 года.