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Омари Джонс может принести США первую за 20 лет золотую медаль в боксе

Омари Джонс может принести США первую за 20 лет золотую медаль в боксе
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Выступающий в весовой категории до 71 кг Омари Джонс из Орландо, штат Флорида, близок к тому, чтобы прервать 20-летнюю серию без побед сборной США на олимпийских боксёрских турнирах, тянущуюся ещё со времён Андре Уорда.

Омари Джонсу осталось выиграть два боя для завоевания золотой медали. Сегодня, 6 августа, Омари проведёт полуфинальный поединок с узбекистанцем Асадхуджей Муйдинхужаевым.

«Постоянно слышу, что теперь моя очередь, что я должен сделать свою работу. Не чувствую никакого давления. Это тот же ринг, на котором я дерусь уже много лет. Так что просто выхожу и делаю то, для чего я рождён», — приводит слова Джонса Boxingscene.

Олимпиада 2024. Бокс
Мужчины. До 71 кг. 1/2 финала
06 августа 2024, вторник. 22:30 МСК
Идёт

Ранее Джонс завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по боксу 2021 года.

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