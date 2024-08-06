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Японец Фумита стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в категории до 60 кг

Японец Фумита стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в категории до 60 кг
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по греко-римской борьбе в категории до 60 кг. Чемпионом соревнований стал японец Кэнитиро Фумита. В поединке за титул олимпийского чемпиона он одолел китайца Цао Лиго.

Олимпиада 2024. Греко-римская борьба
Мужчины. До 60 кг. Финал
06 августа 2024, вторник. 20:55 МСК
Окончено
1
Кэнитиро Фумита
Япония
2
Цао Лиго
Китай

Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по греко-римской борьбе в категории до 60 кг. Третье место поделили представитель КНДР Ри Се Ун и кыргызстанский борец Жоламан Шаршенбеков.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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