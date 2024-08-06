Американский бегун Хокер с рекордом выиграл 1500 м на ОИ-2024. Ингебригтсен стал лишь 4-м

Американский легкоатлет Коул Хокер сенсационно выиграл забег на 1500 м в финале Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Он преодолел дистанцию за 3.27,65, тем самым установив новый олимпийский рекорд.
Нельзя не отметить, что основной фаворит соревнований — олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен — остался без медали в данной дисциплине. Он финишировал лишь четвёртым (3.28,24).
Лёгкая атлетика. Олимпийские игры — 2024, Париж. Бег на 1500 м. Мужчины. Финал:
1. Коул Хокер (США) — 3.27,65 (новый олимпийский рекорд).
2. Джош Керр (Великобритания) — 3.27,79.
3. Яред Нагьюз (США) — 3.27,80.
Предыдущий олимпийский рекорд принадлежал именно Ингебригтсену (3.28,32). Он установил его 7 августа на Олимпиаде-2020 в Токио.
- 6 августа 2024
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