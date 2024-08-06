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Борцы из Ирана и Китая стали бронзовыми призёрами ОИ-2024 в категории до 130 кг

Борцы из Ирана и Китая стали бронзовыми призёрами ОИ-2024 в категории до 130 кг
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялись поединки за бронзовую медаль по греко-римской борьбе в категории до 130 кг. Третье место поделили представитель Китая Линчжэ Мэн и иранский борец Амин Мирзазаде.

Спортсмены оказались сильнее Сабаха Шариати из Азербайджана и Абделлатифа Мохамеда Ахмеда Мохамеда из Египта. Отметим, Мирзазаде завоевал первую медаль для Ирана на Олимпийских играх — 2024.

Олимпиада 2024. Греко-римская борьба
Мужчины. До 130 кг. За 3-е место
06 августа 2024, вторник. 21:10 МСК
Окончено
3
Линчжэ Мэн
Китай
3
Амин Мирзазаде
Иран

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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