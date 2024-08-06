Борцы из Ирана и Китая стали бронзовыми призёрами ОИ-2024 в категории до 130 кг

На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялись поединки за бронзовую медаль по греко-римской борьбе в категории до 130 кг. Третье место поделили представитель Китая Линчжэ Мэн и иранский борец Амин Мирзазаде.

Спортсмены оказались сильнее Сабаха Шариати из Азербайджана и Абделлатифа Мохамеда Ахмеда Мохамеда из Египта. Отметим, Мирзазаде завоевал первую медаль для Ирана на Олимпийских играх — 2024.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.