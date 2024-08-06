Кубинец Лопес Нуньес выиграл золото ОИ-2024 по греко-римской борьбе в категории до 130 кг
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по греко-римской борьбе в категории до 130 кг. Чемпионом соревнований стал кубинец Михаин Лопес Нуньес. В поединке за титул олимпийского чемпиона он одолел чилийца Ясмани Акосту Фернандеса.
Олимпиада 2024. Греко-римская борьба
Мужчины. До 130 кг. Финал
06 августа 2024, вторник. 21:50 МСК
Окончено
1
Михаин Лопес Нуньес
Куба
2
Ясмани Акоста Фернандес
Чили
Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по греко-римской борьбе в категории до 130 кг. Третье место поделили представитель Китая Линчжэ Мэн и иранский борец Амин Мирзазаде.
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.
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