Кубинец Лопес Нуньес выиграл золото ОИ-2024 по греко-римской борьбе в категории до 130 кг

На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по греко-римской борьбе в категории до 130 кг. Чемпионом соревнований стал кубинец Михаин Лопес Нуньес. В поединке за титул олимпийского чемпиона он одолел чилийца Ясмани Акосту Фернандеса.

Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по греко-римской борьбе в категории до 130 кг. Третье место поделили представитель Китая Линчжэ Мэн и иранский борец Амин Мирзазаде.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.