Канадка Роджерс завоевала золото ОИ-2024 в метании молота. Влодарчик не попала в топ-3
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Чемпионка мира 2023 года канадская легкоатлетка Камрин Роджерс завоевала золото Олимпийских игр – 2024 в метании молота. Её лучший результат в финале составил 76.97 метра. Серебряная медаль досталась американке Аннетт Ннеки Эчиканвоке. Тройку призёров замкнула китаянка Цзе Чжао.
Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. Метание молота. Финал
06 августа 2024, вторник. 20:57 МСК
Окончено
1
Камрин Роджерс
Канада
76.97
2
Аннетт Ннека Эчиканвоке
США
75.48
3
Цзе Чжао
Китай
74.27
Отметим, что мировой и олимпийский рекорд (82,29) в данной дисциплине принадлежит трёхкратной олимпийской чемпионке польке Аните Влодарчик. В Париже Влодарчик стала четвёртой с результатом 74,23 м.
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