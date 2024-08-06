Канадка Роджерс завоевала золото ОИ-2024 в метании молота. Влодарчик не попала в топ-3

Чемпионка мира 2023 года канадская легкоатлетка Камрин Роджерс завоевала золото Олимпийских игр – 2024 в метании молота. Её лучший результат в финале составил 76.97 метра. Серебряная медаль досталась американке Аннетт Ннеки Эчиканвоке. Тройку призёров замкнула китаянка Цзе Чжао.

Отметим, что мировой и олимпийский рекорд (82,29) в данной дисциплине принадлежит трёхкратной олимпийской чемпионке польке Аните Влодарчик. В Париже Влодарчик стала четвёртой с результатом 74,23 м.