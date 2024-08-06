Пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес объявил о завершении карьеры

Сегодня, 6 августа, кубинец Михаин Лопес Нуньес стал пятикратным олимпийским чемпионом. В поединке за очередной титул олимпийского чемпиона он одолел чилийца Ясмани Акосту Фернандеса. По окончании боя 41-летний спортсмен из Кубы объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по греко-римской борьбе в категории до 130 кг. Третье место поделили представитель Китая Линчжэ Мэн и иранский борец Амин Мирзазаде.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.