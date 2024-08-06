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Пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес объявил о завершении карьеры
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Сегодня, 6 августа, кубинец Михаин Лопес Нуньес стал пятикратным олимпийским чемпионом. В поединке за очередной титул олимпийского чемпиона он одолел чилийца Ясмани Акосту Фернандеса. По окончании боя 41-летний спортсмен из Кубы объявил о завершении спортивной карьеры.

Олимпиада 2024. Греко-римская борьба
Мужчины. До 130 кг. Финал
06 августа 2024, вторник. 21:50 МСК
Окончено
1
Михаин Лопес Нуньес
Куба
2
Ясмани Акоста Фернандес
Чили

Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по греко-римской борьбе в категории до 130 кг. Третье место поделили представитель Китая Линчжэ Мэн и иранский борец Амин Мирзазаде.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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