Уинфред Яви выиграла стипль-чез на 3000 м на ОИ-2024, побив рекорд Галкиной-Самитовой

Чемпионка мира 2023 года легкоатлетка из Бахрейна Уинфред Мутиле Яви стала победительницей забега на 3000 м с препятствиями (стипль-чез) в финале Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Она преодолела дистанцию за 8.52,76, тем самым обновив олимпийский рекорд. Его установила российская бегунья Гульнара Галкина-Самитова в 2008 году.

Напомним, Галкина-Самитова — первая в истории олимпийская чемпионка на дистанции 3000 м с препятствиями. На Играх-2008 она выиграла забег с результатом 8.58,81.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры — 2024, Париж. Бег на 300 м с препятствиями. Женщины. Финал: