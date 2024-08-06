Уинфред Яви выиграла стипль-чез на 3000 м на ОИ-2024, побив рекорд Галкиной-Самитовой
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Чемпионка мира 2023 года легкоатлетка из Бахрейна Уинфред Мутиле Яви стала победительницей забега на 3000 м с препятствиями (стипль-чез) в финале Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Она преодолела дистанцию за 8.52,76, тем самым обновив олимпийский рекорд. Его установила российская бегунья Гульнара Галкина-Самитова в 2008 году.
Напомним, Галкина-Самитова — первая в истории олимпийская чемпионка на дистанции 3000 м с препятствиями. На Играх-2008 она выиграла забег с результатом 8.58,81.
Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал
06 августа 2024, вторник. 22:14 МСК
Окончено
1
Уинфред Мутиле Яви
Бахрейн
8:52.76
2
Перут Чемутай
Уганда
8:53.34
3
Фейс Черотич
Кения
8:55.15
Лёгкая атлетика. Олимпийские игры — 2024, Париж. Бег на 300 м с препятствиями. Женщины. Финал:
- Уинфред Мутиле Яви (Бахрейн) - 8.52,76 (новый олимпийский рекорд).
- Перут Чемутай (Уганда) — 8.53,34.
- Фейс Черотич (Кения) — 8.55,15.
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