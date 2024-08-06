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Чемпион Токио-2020 Митиадис Тентоглу завоевал золото Олимпиады-2024 в прыжках в длину

Чемпион Токио-2020 Митиадис Тентоглу завоевал золото Олимпиады-2024 в прыжках в длину
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Олимпийский чемпион 2020 года, чемпион мира греческий прыгун в длину Митиадис Тентоглу завоевал золото Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В финале длина его лучшего прыжка составила 8,48 м. Серебряным призёром соревнований стал представитель Ямайки Уэйн Пиннок (8,36 м). Тройку призёров замкнул Маттия Фурлани из Италии (8,34 м).

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. Прыжки в длину. Финал
06 августа 2024, вторник. 21:15 МСК
Окончено
1
Митиадис Тентоглу
Греция
8.48
2
Уэйн Пиннок
Ямайка
8.36
3
Маттия Фурлани
Италия
8.34

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры — 2024, Париж. Прыжки в длину. Мужчины. Финал:

1. Митиадис Тентоглу (Греция) – 8,48 м.
2. Уэйн Пиннок (Ямайка) – 8,36 м.
3. Маттия Фурлани (Италия) – 8,34 м.
4. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,20 м.
5. Джейкоб Финчем-Дьюкс (Великобритания) – 8,14 м.
6. Зимон Бац (Германия) – 8,07 м.

Олимпийским рекордсменом в прыжках в длину у мужчин является американец Боб Бимон (8,90 м). Он установил его на Играх 1986 года.

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