Американка Эмит Элор стала олимпийской чемпионкой по вольной борьбе в категории до 68 кг

На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по вольной борьбе в категории до 68 кг. Чемпионкой соревнований стала американка Эмит Элор. В поединке за титул олимпийской чемпионки она одолела Мээрим Жуманазарову из Кыргызстана.

Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по вольной борьбе в категории до 68 кг. Третье место поделили Нонока Одзаки из Японии и представительница Турции Бусе Чавушоглу Тосун.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.