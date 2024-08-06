Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Американка Эмит Элор стала олимпийской чемпионкой по вольной борьбе в категории до 68 кг

Американка Эмит Элор стала олимпийской чемпионкой по вольной борьбе в категории до 68 кг
Аудио-версия:
Комментарии

На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по вольной борьбе в категории до 68 кг. Чемпионкой соревнований стала американка Эмит Элор. В поединке за титул олимпийской чемпионки она одолела Мээрим Жуманазарову из Кыргызстана.

Олимпиада 2024. Вольная борьба
Женщины. До 68 кг. Финал
06 августа 2024, вторник. 22:50 МСК
Окончено
1
Эмит Элор
США
2
Мээрим Жуманазарова
Киргизия

Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по вольной борьбе в категории до 68 кг. Третье место поделили Нонока Одзаки из Японии и представительница Турции Бусе Чавушоглу Тосун.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android