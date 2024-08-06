Американка Эмит Элор стала олимпийской чемпионкой по вольной борьбе в категории до 68 кг
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по вольной борьбе в категории до 68 кг. Чемпионкой соревнований стала американка Эмит Элор. В поединке за титул олимпийской чемпионки она одолела Мээрим Жуманазарову из Кыргызстана.
Олимпиада 2024. Вольная борьба
Женщины. До 68 кг. Финал
06 августа 2024, вторник. 22:50 МСК
Окончено
1
Эмит Элор
США
2
Мээрим Жуманазарова
Киргизия
Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по вольной борьбе в категории до 68 кг. Третье место поделили Нонока Одзаки из Японии и представительница Турции Бусе Чавушоглу Тосун.
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.
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