Ни одна из команд ОИ-2024 не воспользовалась правом заявить мужчин в синхронное плавание

Ни одна из команд не воспользовалась правом заявить мужчин в синхронное плавание на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам выступать в синхронном плавании. Стоит отметить, что не были введены мужское соло или дуэты, но допускалось включение не более двух пловцов в женские группы.

Финал групповых соревнований в синхронном плавании состоится завтра, 7 августа.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.