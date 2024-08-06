«Досадно, что они позволили унижать женщин». Кастер Семеня высказалась в защиту Иман Хелиф

Известная легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров, Кастер Семеня высказалась в защиту алжирской боксёрши Иман Хелиф на фоне гендерного скандала на Олимпийских играх в Париже.

«Иман – отличная боксёрша. Люди всегда критикуют и осуждают тех, кто добивается успеха. Все молчали, когда она не побеждала.

Политика и Олимпийская хартия не должны пересекаться. Спорт предназначен для всех людей, и хартия МОК запрещает дискриминацию. Досадно, что они позволили унижать женщин. Почему МОК допускает подобные вещи? Они должны отстаивать свои позиции и подавать пример другим. Руководство должно защищать женщин и уважительно относиться к ним», – приводит слова Семени Sportsboom.

Иман Хелиф была дисквалифицирована на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, но её допустили до участия в боксёрском турнире на Олимпийских играх в Париже.

Ранее World Athletics запретил Кастер Семене соревноваться на дистанциях от 400 м до мили из-за повышенного тестостерона.