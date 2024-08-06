Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Досадно, что они позволили унижать женщин». Кастер Семеня высказалась в защиту Иман Хелиф

«Досадно, что они позволили унижать женщин». Кастер Семеня высказалась в защиту Иман Хелиф
Аудио-версия:
Комментарии

Известная легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров, Кастер Семеня высказалась в защиту алжирской боксёрши Иман Хелиф на фоне гендерного скандала на Олимпийских играх в Париже.

«Иман – отличная боксёрша. Люди всегда критикуют и осуждают тех, кто добивается успеха. Все молчали, когда она не побеждала.

Политика и Олимпийская хартия не должны пересекаться. Спорт предназначен для всех людей, и хартия МОК запрещает дискриминацию. Досадно, что они позволили унижать женщин. Почему МОК допускает подобные вещи? Они должны отстаивать свои позиции и подавать пример другим. Руководство должно защищать женщин и уважительно относиться к ним», – приводит слова Семени Sportsboom.

Иман Хелиф была дисквалифицирована на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, но её допустили до участия в боксёрском турнире на Олимпийских играх в Париже.

Ранее World Athletics запретил Кастер Семене соревноваться на дистанциях от 400 м до мили из-за повышенного тестостерона.

Материалы по теме
Иман Хелиф отреагировала на критику в свой адрес после скандальных боёв на ОИ в Париже
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android