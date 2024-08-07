Норвежские гандболистки уверенно обыграли Бразилию и вышли в полуфинал Олимпиады-2024
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Сегодня, 6 августа, продолжаются четвертьфинальные матчи гандбольного турнира в рамках Олимпийских игр — 2024. Гандболистки сборной Норвегии уверенно обыграли команду Бразилии. Встреча завершилась со счётом 32:15.
Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 22:30 МСК
Норвегия
Окончен
32 : 15
Бразилия
Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимали участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой.
Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.
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