Якоб Ингебригтсен прокомментировал сенсационный провал в финале бега на 1500 м на ОИ-2024

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен прокомментировал неожиданный результат забега на 5000 м в финале Олимпиады-2024. Чемпион Токио-2020 на данной дистанции Ингебригтсен финишировал лишь четвёртым.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры — 2024, Париж. Бег на 1500 м. Мужчины. Финал:

1. Коул Хокер (США) — 3.27,65 (новый олимпийский рекорд).

2. Джош Керр (Великобритания) — 3.27,79.

3. Яред Нагьюз (США) — 3.27,80.

«В моих планах была победа. Конечно, я разочарован. Всё пошло не по плану. Был немного шокирован тем, как быстро мы начали. Потом пытался немного успокоить темп, но на втором круге мы пробежали практически так же быстро. Я чувствовал, что нахожусь в опасной ситуации, потому что если ты не смог правильно начать, то дальше будет ещё сложнее. У других было немного больше сил в конце, но сейчас, когда я без медали, это неважно. Это была тактическая ошибка, я не успел сбавить темп в начале, затем было слишком тяжело», — сказал Ингебригтсен после финиша.