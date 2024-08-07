Определились полуфинальные пары женского гандбольного турнира Олимпиады-2024

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Во вторник, 6 августа, на Олимпиаде в Париже прошли четвертьфинальные матчи женского гандбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты игрового дня в женском гандболе 6 августа:

1/4 финала. Дания — Нидерланды — 29:25;

1/4 финала. Франция — Германия — 26:23;

1/4 финала. Швеция — Венгрия — 36:32;

1/4 финала. Норвегия — Бразилия — 32:15.

В полуфинальных матчах сборная Норвегии сыграет с Данией, а Швеция — с Францией.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимали участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».