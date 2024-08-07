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Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 6 августа, таблица

Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 6 августа, таблица
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Завершился очередной соревновательный день летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). 6 августа было разыграно 19 комплектов наград в восьми видах спорта (конный спорт, парусный спорт, прыжки в воду, скейтбординг, борьба, лёгкая атлетика, велоспорт, бокс).

По итогам всех соревнований сборная США вновь сместила команду Китая с первой строчки в медальном зачёте Игр. В активе американцев 86 медалей (24 золотые, 31 серебряная и 31 бронзовая). В активе Китая 58 медалей: 22 золотых, 20 серебряных и 16 бронзовых. Тройку лучших замыкает Австралия (35 медалей: 14 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 6 августа 2024 года.

В активе российских спортсменов, которые выступают на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, на данный момент одна медаль — серебро в парном разряде у теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

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