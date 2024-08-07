Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований 6 августа

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6 августа прошли соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Мужчины, до 60 кг

Кэнитиро Фумита (Япония); Цао Лиго (Китай); Ри Се Ун (КНДР), Жоламан Шаршенбеков (Киргизия).

Мужчины, до 130 кг

Михаин Лопес Нуньес (Куба); Ясмани Акоста Фернандес (Чили); Линчжэ Мэн (Китай), Амин Мирзазаде (Иран).

Отметим, кубинец Михаин Лопес Нуньес стал пятикратным олимпийским чемпионом. По окончании боя 41-летний спортсмен из Кубы объявил о завершении спортивной карьеры.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.