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Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований 6 августа

Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований 6 августа
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6 августа прошли соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Мужчины, до 60 кг

  1. Кэнитиро Фумита (Япония);
  2. Цао Лиго (Китай);
  3. Ри Се Ун (КНДР), Жоламан Шаршенбеков (Киргизия).

Мужчины, до 130 кг

  1. Михаин Лопес Нуньес (Куба);
  2. Ясмани Акоста Фернандес (Чили);
  3. Линчжэ Мэн (Китай), Амин Мирзазаде (Иран).

Отметим, кубинец Михаин Лопес Нуньес стал пятикратным олимпийским чемпионом. По окончании боя 41-летний спортсмен из Кубы объявил о завершении спортивной карьеры.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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