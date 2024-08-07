Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований 6 августа

6 августа прошли соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Мужчины, до 60 кг
- Кэнитиро Фумита (Япония);
- Цао Лиго (Китай);
- Ри Се Ун (КНДР), Жоламан Шаршенбеков (Киргизия).
Мужчины, до 130 кг
- Михаин Лопес Нуньес (Куба);
- Ясмани Акоста Фернандес (Чили);
- Линчжэ Мэн (Китай), Амин Мирзазаде (Иран).
Отметим, кубинец Михаин Лопес Нуньес стал пятикратным олимпийским чемпионом. По окончании боя 41-летний спортсмен из Кубы объявил о завершении спортивной карьеры.
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.