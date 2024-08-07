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Провалившая гендерный тест на ЧМ-2023 Иман Хелиф вышла в финал Олимпиады

Провалившая гендерный тест на ЧМ-2023 Иман Хелиф вышла в финал Олимпиады
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Представительница Алжира Иман Хелиф, которая провалила гендерный тест перед началом чемпионата мира по боксу в 2023 году, после чего её не допустили к участию в турнире, победила в полуфинале летних Олимпийских игр в Париже по боксу среди женщин и вышла в финал.

Её соперницей в полуфинале была представительница Тайланда Янэм Суваннапхенг. Иман Хелиф победила её единогласным решением судей — 5:0. Их поединок проходил в весовой категории до 66 кг.

Олимпиада 2024. Бокс
Женщины. До 66 кг. 1/2 финала
06 августа 2024, вторник. 23:34 МСК
Окончено
3
Янэм Суваннапхенг
Таиланд

Соперница Хелиф по 1/8 финала итальянская боксёрша Анджела Карини снялась с боя через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. Позже она заявила, что завершает свою боксёрскую карьеру.

Известная легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров, Кастер Семеня высказалась в защиту Иман Хелиф на фоне гендерного скандала на Олимпийских играх в Париже.

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