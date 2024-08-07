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Келли Энн Харрингтон выиграла золото в женском боксе в весе до 60 кг

Келли Энн Харрингтон выиграла золото в женском боксе в весе до 60 кг
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Ирландская спортсменка Келли Энн Харрингтон выиграла золотую медаль в женском боксе в весовой категории до 60 кт на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

В состоявшемся сегодня, 6 августа, финальном боксёрском поединке Келли Энн Харрингтон одержала победу над китайской боксёршей Вэньлу Ян раздельным решением судей (4:1) и стала олимпийской чемпионкой.

Олимпиада 2024. Бокс
Женщины. До 60 кг. Финал
07 августа 2024, среда. 00:22 МСК
Окончено
1
Келли Харрингтон
Ирландия
2
Ян Вэньлу
Китай

По ходу турнира в женском боксе разгорелся скандал вокруг двух спортсменок — Линь Юйтин и Иман Хелиф – которые были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, но МОК допустил их до участия в боксёрском турнире на Олимпийских играх в Париже.

В общей сложности в боксёрском турнире, который проходит с 27 июля по 10 августа, будет разыграно 13 комплектов наград – семь у мужчин и шесть у женщин.

Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) представлено 32 вида спорта.

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Новости. Олимпиада 2024
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