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Вольная борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований 6 августа

Вольная борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований 6 августа
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6 августа прошли соревнования по вольной борьбе в рамках Олимпийских игр в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Женщины, до 68 кг

  1. Эмит Элор (США);
  2. Мээрим Жуманазарова (Кыргызстан);
  3. Нонока Одзаки (Япония),  Бусе Чавушоглу Тосун (Турция).

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

На Олимпиаде-2024 6 августа было разыграно 19 комплектов наград в 8 видах спорта (конный спорт, парусный спорт, прыжки в воду, скейтбординг, борьба, лёгкая атлетика, велоспорт, бокс). По итогам всех соревнований сборная США вновь сместила команду Китая с первой строчки в медальной зачёте Игр.

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