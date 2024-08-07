Шведскую журналистку отстранили от работы на ОИ за столкновение со звёздным китайцем

Организационный комитет Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) запретил журналистке из Швеции работать на соревнованиях после того, как она якобы намеренно врезалась в китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня, сообщает The Free Press Journal.

Ван Чуцинь (первая ракетка мира) заканчивал общаться со СМИ на Играх после поражения в одиночном разряде. Спортсмен уже собирался уходить и разворачивался, тогда как шведская журналистка врезалась в него. При этом на кадрах, приобретших популярность в социальных сетях, видно, что перед столкновением представительница СМИ, смотревшая в камеру, резко поменяла направление своего движения в сторону Чуциня.

Оргкомитет Игр провёл расследование и пришёл к выводу, что журналистка специально врезалась в Ван Чуциня. Ей якобы запретили посещать любые места проведения соревнований Олимпиады.

Предположительно, на решение оргкомитета мог повлиять тот факт, что в 1/16 финала Чуциня неожиданно обыграл член сборной Швеции Трульс Мерегорд.