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Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 11-го дня, 6 августа

Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 11-го дня, 6 августа
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6 августа на летней Олимпиаде – 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта.

Бокс. Женщины. До 60 кг. Финал

  1. Келли Харрингтон (Ирландия)
  2. Ян Вэньлу (Китай)
  3. Беатрис Ясмин Суарис Феррейра (Бразилия) и У Ши-И (Китайский Тайбэй)

Велотрек. Мужчины, командный спринт

  1. Нидерланды
  2. Великобритания
  3. Австралия

Вольная борьба. Женщины, до 68 кг

  1. Эмит Элор (США)
  2. Мээрим Жуманазарова (Кыргызстан)
  3. Нонока Одзаки (Япония) и Бусе Чавушоглу Тосун (Турция)

Греко-римская борьба. До 60 кг

  1. Кэнитиро Фумита (Япония)
  2. Цао Лиго (Китай)
  3. Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан) и Ри Се Ун (КНДР)

Греко-римская борьба. До 130 кг

  1. Михаин Лопес Нуньес (Куба)
  2. Ясмани Акоста Фернандес (Чили)
  3. Амин Мирзазаде (Иран) и Линчжэ Мэн (Китай)

Конный спорт. Личный конкур

  1. Кристиан Кукук (Германия)
  2. Стив Герда (Швейцария) и Майкел ван дер Флютен (Нидерланды)

Лёгкая атлетика. Женщины. Метание молота. Финал

  1. Камрин Роджерс (Канада)
  2. Аннетт Ннека Эчиканвоке (США)
  3. Цзе Чжао (Китай)

Лёгкая атлетика. Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал

  1. Уинфред Мутиле Яви (Бахрейн)
  2. Перут Чемутай (Уганда)
  3. Фейс Черотич (Кения)

Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал

  1. Габриэль Томас (США)
  2. Жюльен Альфред (Сент-Люсия)
  3. Бриттани Браун (США)

Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину. Финал

  1. Митиадис Тентоглу (Греция)
  2. Уэйн Пиннок (Ямайка)
  3. Маттия Фурлани (Италия)

Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м. Финал

  1. Коул Хокер (США)
  2. Джош Керр (Великобритания)
  3. Яред Нагьюз (США)

Прыжки в воду. Женщины, вышка, 10 м

  1. Хунчань Цюань (Китай)
  2. Юйси Чэнь (Китай)
  3. Ким Ми Ре (КНДР)

Сёрфинг. Мужчины. Финал

  1. Каули Вааст (Франция)
  2. Джек Робинсон (Австралия)
  3. Габриэль Медина (Бразилия)

Сёрфинг. Женщины. Финал

  1. Кэролайн Маркс (США)
  2. Татьяна Уэстон-Уэбб (Бразилия)
  3. Жоанн Дефе (Франция)

Скейтбординг. Женщины, парк

  1. Ариса Трю (Австралия)
  2. Кокона Хираки (Япония)
  3. Скай Браун (Великобритания)
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