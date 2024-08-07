Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 11-го дня, 6 августа

6 августа на летней Олимпиаде – 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта.

Бокс. Женщины. До 60 кг. Финал

Келли Харрингтон (Ирландия) Ян Вэньлу (Китай) Беатрис Ясмин Суарис Феррейра (Бразилия) и У Ши-И (Китайский Тайбэй)

Велотрек. Мужчины, командный спринт

Нидерланды Великобритания Австралия

Вольная борьба. Женщины, до 68 кг

Эмит Элор (США) Мээрим Жуманазарова (Кыргызстан) Нонока Одзаки (Япония) и Бусе Чавушоглу Тосун (Турция)

Греко-римская борьба. До 60 кг

Кэнитиро Фумита (Япония) Цао Лиго (Китай) Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан) и Ри Се Ун (КНДР)

Греко-римская борьба. До 130 кг

Михаин Лопес Нуньес (Куба) Ясмани Акоста Фернандес (Чили) Амин Мирзазаде (Иран) и Линчжэ Мэн (Китай)

Конный спорт. Личный конкур

Кристиан Кукук (Германия) Стив Герда (Швейцария) и Майкел ван дер Флютен (Нидерланды)

Лёгкая атлетика. Женщины. Метание молота. Финал

Камрин Роджерс (Канада) Аннетт Ннека Эчиканвоке (США) Цзе Чжао (Китай)

Лёгкая атлетика. Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал

Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал

Габриэль Томас (США) Жюльен Альфред (Сент-Люсия) Бриттани Браун (США)

Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину. Финал

Митиадис Тентоглу (Греция) Уэйн Пиннок (Ямайка) Маттия Фурлани (Италия)

Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м. Финал

Прыжки в воду. Женщины, вышка, 10 м

Хунчань Цюань (Китай) Юйси Чэнь (Китай) Ким Ми Ре (КНДР)

Сёрфинг. Мужчины. Финал

Каули Вааст (Франция) Джек Робинсон (Австралия) Габриэль Медина (Бразилия)

Сёрфинг. Женщины. Финал

Кэролайн Маркс (США) Татьяна Уэстон-Уэбб (Бразилия) Жоанн Дефе (Франция)

Скейтбординг. Женщины, парк

Ариса Трю (Австралия) Кокона Хираки (Япония) Скай Браун (Великобритания)

Олимпийские медали России в теннисе: