Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 11-го дня, 6 августа

6 августа на летней Олимпиаде – 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта.
Бокс. Женщины. До 60 кг. Финал
- Келли Харрингтон (Ирландия)
- Ян Вэньлу (Китай)
- Беатрис Ясмин Суарис Феррейра (Бразилия) и У Ши-И (Китайский Тайбэй)
Велотрек. Мужчины, командный спринт
- Нидерланды
- Великобритания
- Австралия
Вольная борьба. Женщины, до 68 кг
- Эмит Элор (США)
- Мээрим Жуманазарова (Кыргызстан)
- Нонока Одзаки (Япония) и Бусе Чавушоглу Тосун (Турция)
Греко-римская борьба. До 60 кг
- Кэнитиро Фумита (Япония)
- Цао Лиго (Китай)
- Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан) и Ри Се Ун (КНДР)
Греко-римская борьба. До 130 кг
- Михаин Лопес Нуньес (Куба)
- Ясмани Акоста Фернандес (Чили)
- Амин Мирзазаде (Иран) и Линчжэ Мэн (Китай)
Конный спорт. Личный конкур
- Кристиан Кукук (Германия)
- Стив Герда (Швейцария) и Майкел ван дер Флютен (Нидерланды)
Лёгкая атлетика. Женщины. Метание молота. Финал
- Камрин Роджерс (Канада)
- Аннетт Ннека Эчиканвоке (США)
- Цзе Чжао (Китай)
Лёгкая атлетика. Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал
- Уинфред Мутиле Яви (Бахрейн)
- Перут Чемутай (Уганда)
- Фейс Черотич (Кения)
Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал
- Габриэль Томас (США)
- Жюльен Альфред (Сент-Люсия)
- Бриттани Браун (США)
Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину. Финал
- Митиадис Тентоглу (Греция)
- Уэйн Пиннок (Ямайка)
- Маттия Фурлани (Италия)
Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м. Финал
- Коул Хокер (США)
- Джош Керр (Великобритания)
- Яред Нагьюз (США)
Прыжки в воду. Женщины, вышка, 10 м
- Хунчань Цюань (Китай)
- Юйси Чэнь (Китай)
- Ким Ми Ре (КНДР)
Сёрфинг. Мужчины. Финал
- Каули Вааст (Франция)
- Джек Робинсон (Австралия)
- Габриэль Медина (Бразилия)
Сёрфинг. Женщины. Финал
- Кэролайн Маркс (США)
- Татьяна Уэстон-Уэбб (Бразилия)
- Жоанн Дефе (Франция)
Скейтбординг. Женщины, парк
- Ариса Трю (Австралия)
- Кокона Хираки (Япония)
- Скай Браун (Великобритания)
Олимпийские медали России в теннисе: