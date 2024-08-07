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Йокич сокрушал австралийцев, Снуп Догг болел за Леброна. Лучшие фото полуфиналов на ОИ

Йокич сокрушал австралийцев, Снуп Догг болел за Леброна. Лучшие фото полуфиналов на ОИ
Никола Йокич и Снуп Догг
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6 августа в Париже состоялись матчи полуфинала баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх.

В первом матче национальная команда Сербии в овертайме одержала победу над сборной Австралии. Встреча завершилась со счётом 95:90 (17:31, 25:23, 25:11, 15:17, 13:8 ОТ). Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Никола Йокич. В ходе игры он набрал 21 очко, сделал 14 подборов и отдал восемь передач.

В другой встрече США одержали разгромную победу над сборной Бразилии со счётом 122:87 (33:21, 30:15, 31:35, 28:16). Наиболее результативным игроком сборной США стал защитник Девин Букер. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал три подбора и отдал три передачи.

Лучшие кадры с матчей — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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