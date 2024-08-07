ВАДА признало антидопинговую организацию Камеруна не соответствующей требованиям

ВАДА, Всемирное антидопинговое агентство, признало Камерунскую организацию по борьбе с допингом в спорте (NADO Камеруна) не соответствующим требованиям. Об этом сообщает официальный сайт ВАДА.

Напомним, в марте ВАДА добавило антидопинговый орган Камеруна в «список наблюдения», предоставив организации четыре месяца на устранение выявленных несоответствий в антидопинговой программе страны. Сообщается, что по окончании периода наблюдения несоответствия так и не были устранены. 12 июля ВАДА направило в NADO Камеруна официальное уведомление о несоответствии, которое не было оспорено в течение 21 дня.

Отметим, на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) участвовали шесть камерунских спортсменов. Все они уже завершили выступления на соревнованиях. Все шестеро выступили под флагом, но теперь флага Камеруна не будет на ОИ. В том числе, это касается стадионов, в залов и церемонии закрытия Игр.

Главные допинг-скандалы на Олимпиадах: